Judiciária deteve dois homens por pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, deteve dois homens, indiciados por pornografia de menores, em Angra do Heroísmo, Açores.

Os dois indivíduos, de 43 e 57 anos, foram detidos no âmbito de duas investigações distintas e foram encontrados na posse de milhares de ficheiros de imagem - fotografias e vídeos - retratando crianças, na sua maioria com idade inferior a 10 anos, em poses e atividades pornográficas.

"Os arguidos utilizavam aplicações que permitem a obtenção e partilha de ficheiros, baseadas em tecnologia P2P (peer-to-peer), sendo que num dos casos foi apreendido hardware de armazenamento com capacidade superior a 20 terabytes", refere a PJ, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial, ficaram com Termo de Identidade e Residência.