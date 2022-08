Judiciária deteve dois homens por pornografia de menores na Madeira

R.P. Hoje às 11:30 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 29 e 48 anos, indiciados por pornografia de menores, na Madeira.

A detenção, concretizada pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira e com o apoio de peritos informáticos da Unidade de Perícias Informáticas e Tecnológicas da PJ, ocorreu no âmbito da partilha de informação estabelecida com entidades internacionais ligadas ao combate à pornografia infantil, bem como na sequência de uma ação de monitorização realizada pela PJ.

Foram sinalizadas atividades suspeitas relacionadas com dois indivíduos residentes na Região Autónoma da Madeira e "desenvolvidas diligências de investigação, nomeadamente buscas domiciliárias", referiu esta quarta-feira a PJ, que permitiram deter um dos indivíduos em Câmara de Lobos e o outro no Funchal.

Foram apreendidos diversos suportes informáticos, contendo milhares de ficheiros de imagem e vídeo, relativos a pornografia infantil.

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.