Judiciária deteve homem acusado de violar turista no Funchal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na Madeira, um homem suspeito de ter violado uma turista, de 25 anos. Ouvido em Tribunal, ficou em prisão preventiva.

A detenção, divulgado esta quarta-feira pela Polícia Judiciária, ocorreu no domingo, um dia depois de o indivíduo, de 29 anos, alegadamente ter violado a vítima.

"A investigação permitiu apurar que os factos ocorreram na madrugada do dia 2 de julho [domingo], na cidade do Funchal, tendo sido vítima uma mulher, estrangeira, de 25 anos. A ocorrência foi comunicada a esta Polícia, que desenvolveu diligências visando a recolha de elementos indiciários e identificação do presumível autor, culminando na sua detenção", refere, em comunicado, a PJ.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.