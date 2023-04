PJ identifica corpo de homem encontrado no mar em Peniche

O homem, com cerca de 50 anos, que foi encontrado sem vida, no domingo de manhã, dentro do mar, na praia do Baleal, em Peniche, já foi identificado pela Polícia Judiciária, assegura ao JN Avelino Lima, diretor do Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

"Chegámos facilmente à identificação do senhor, através de objetos pessoais que tinha nas mochilas pequeninas do fato de mergulho", garante Avelino Lima. Contudo, a vítima não tinha consigo qualquer documento.

O diretor da PJ de Leiria adianta ainda que se trata de um homem da região Oeste, que se encontrava numa zona de prática de desportos marítimos. "O estado do corpo indicia que não estava há muito tempo a levar porrada do mar."

As causas da morte deverão ser conhecidas esta terça-feira, ocasião em que será sujeito a perícia médico-legal. "Estamos a fazer diligências para determinar a causa da morte", afirma Avelino Lima.

Artur Simas Silva, capitão do Porto de Peniche, acrescenta que o alerta do avistamento do corpo no mar foi dado por um popular, através do 112, e que o caso foi encaminhado para a Autoridade Marítima.

"Recolhemos o corpo do mar, com o apoio de uma moto de salvamento marítimo", adianta Simas Silva. O caso passou depois para a alçada da Polícia Judiciária.