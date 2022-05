Judiciária investiga incêndio em stand de automóveis em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias de um incêndio que consumiu um "stand" de automóveis, em Braga, na manhã desta segunda-feira.

Inspetores e peritos da PJ de Braga encontram-se ainda ao final desta manhã a investigar o incêndio que deflagrou cerca das 9.30 horas da manhã desta segunda-feira no "Stand Cardoso", situado no Largo do Espadanido, nas imediações da Urbanização da Quinta da Capela.

O incêndio danificou diversos automóveis e foi extinto pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

A PSP de Braga isolou imediatamente a zona envolvente, na freguesia de São José de São Lázaro, da cidade de Braga. "Ouviram-se várias explosões dentro do stand", situado junto a duas oficinas de automóveis, segundo um dos vizinhos, Amaro Sequeira, explicou ao JN.