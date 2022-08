Judiciária investiga morte de homem em casa

A secção de homicídios da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo está a investigar as circunstâncias em que morreu um homem que foi encontrado sem vida em casa, na Ramada, no concelho de Odivelas, apurou o JN.

A vítima residia sozinha e tinha entre 50 e 55 anos de idade.

Inicialmente, não foram descortinados indícios de crimes no óbito e, por isso, os inspetores não foram acionados para o caso. Dias depois, acabaram, porém, por ser contactados pelo Instituto de Medicina Legal, na sequência da autópsia ao cadáver. O responsável pelo exame terá tido dúvidas quanto ao caráter natural da causa da morte.

Embora o corpo já tinha sido encontrado há mais tempo, a investigação foi, por isso, iniciada apenas na última quarta-feira, estando ainda a decorrer diligências para apurar o que se passou. Para a investigação será fundamental, nomeadamente, o testemunho dos vizinhos.

Neste momento, estão ainda em cima da mesa todas as hipóteses, desde morte acidental a homicídio. A investigação prossegue.