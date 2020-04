Juiz benfiquista pediu para não julgar Rui Pinto

Alexandre Panda Hoje às 18:16 Facebook

Paulo Registo, o juiz a quem foi confiando o julgamento de Rui Pinto e que esteve nos últimos dias envolvido em polémica por ser um confesso adepto do Benfica, pediu para ser afastado do caso.

Paulo Abrantes Registo, magistrado do juiz 18 do Tribunal de Lisboa, faz parte do coletivo a quem o sorteio ditou realizar o julgamento de Rui Pinto. Mas uma recente polémica, levantadas nas redes sociais, com fotos do juiz ostentando um cachecol do Benfica, com comentários críticos em relação a arbitragem e ao próprio pirata informático que deveria julgar, terão levado o magistrado a pedir escusa do processo.

Na pratica, o pedido segue agora o Tribunal da Relação de Lisboa, que irá apreciar os argumentos invocados pelo juiz para não fazer parte do coletivo.

Paulo Registo é um confesso adepto benfiquista. A prova estava disponível na sua página pessoal na rede social Facebook, onde eram visíveis fotos com amigos no Estádio da Luz e com cachecóis do clube encarnado. Eram porque, após ter rebentado a polémica sobre a sua preferência clubística, foram ocultadas ao público naquela rede social.

A polémica foi levantada, na semana passada, por Pedro Bragança, comentador do Porto Canal que acompanhou Francisco J. Marques nos programas de revelação dos e-mails do Benfica. No Twitter, o adepto portista revelou que o coletivo de juízes em que está Paulo Registo também iria julgar o caso e-Toupeira.

Em tom irónico, falava em "extraordinária coincidência" pelo sorteio ter atribuído estes dois processos a um "juiz especial".

Na altura, contactado pelo JN, Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, disse estar preocupado com o que tem visto sobre o caso e estar a analisar a informação, sem se comprometer com um eventual pedido de recusa do magistrado.