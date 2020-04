Juíza avisa que é cliente de advogado "espiado" por Rui Pinto

JN Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Magistrada é cliente de João Medeiros, assistente no processo Football Leaks e ex-advogado do Benfica. Juiz-presidente já tinha pedido escusa após acusações de falta de imparcialidade.

Helena Leitão, juíza-adjunta no coletivo que irá julgar Rui Pinto, informou as partes processuais que um dos assistentes no processo, o jurista João Medeiros, é seu advogado num outro processo.

A magistrada não vê motivos para pedir escusa, como fez o juiz-presidente Paulo Registo, mas entendeu que deveria comunicar a relação "estritamente profissional" aos envolvidos no caso.

A notícia foi avançada pelo jornal Expresso que.,citando o documento enviado pela magistrada, conclui que a mesma colocou o lugar à disposição. Porém, Helena Leitão diz claramente que considera que "tais factos não são suscetíveis de justificar a apresentação do pedido de escusa".

No despacho a que o JN teve acesso, Helena Leitão explica que só na quarta-feira é que descobriu que João Medeiros é um dos assistentes no processo. O advogado terá sido vítima de um ataque informático de Rui Pinto quando defendia o Benfica, ao serviço da firma PLMJ e agora pede uma indemnização de 20 mil euros ao alegado "hacker".

No documento, a juíza informa que é cliente de João Medeiros num processo que corre no Tribunal de Família e Menores de Cascais, garantindo que a relação com o advogado é "estritamente profissional".

A juíza considera que tal não é suficiente para um pedido de escusa mas que deontologicamente achou que deveria comunicar o facto às partes processuais.

A defesa de Rui Pinto adiantou ao Expresso que foi surpreendida com os novos dados e que irá avaliar a situação durante a próxima semana.

Juiz pediu escusa

Recorde-se que o juiz-presidente do processo Football Leaks, Paulo Registo, tinha pedido escusa do caso no início da semana depois de ter visto levantadas dúvidas sobre a sua imparcialidade. Em causa estariam "likes" do magistrada a publicações nas redes sociais que apelidavam Rui Pinto de "pirata" e várias fotos do juiz no Estádio Luz, trajando equipamentos do Benfica.

Os advogados de Rui Pinto já avançaram que pretendem ver o juiz afastado do processo. Francisco Teixeira da Mota frisou ao Expresso que os comentários do juiz e principalmente o facto de depois os ter apagado revelam "uma irracionalidade comportamental e um desejo de ficar com o processo que não é aceitável e que não é minimamente afastada da forma como apresentou o seu pedido de escusa".