Juíza proíbe homem de se aproximar da discoteca que tentou incendiar

Um homem foi proibido por uma juíza, esta quarta-feira, de se aproximar da discoteca Bô Zen, em Braga, por ter tentado incendiá-la, em 31 de outubro de 2021, depois de ali ter sido agredido por seguranças e de ter sido expulso.

Na madrugada de 31 de outubro de 2021, aquele homem, de 30 anos, foi expulso da discoteca e ficou ferido, por, alegadamente, ter sido agredido pelos seguranças da discoteca Bô Zen. Para receber tratamento médico, deslocou-se ao Serviço de Urgência Hospital Central de Braga.

No regresso do hospital, o homem muniu-se de um maçarico culinário e de um bidão com gasolina. E voltou até junto à discoteca, onde despejou a gasolina. Contudo, não conseguiu atear o fogo, porque terá voltado a ser agredido por seguranças e acabou por fugir.

Esta quarta-feira, tendo em conta as circunstâncias do caso, a juíza de instrução criminal titular do processo indiciou o arguido de um crime de incêndio, na forma tentada, e proibiu-o de se aproximar do estabelecimento de diversão noturna, mas não lhe aplicou mais nenhuma medida coativa.