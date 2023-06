Ladrão abalroou carro da GNR, fugiu durante 30 quilómetros e viu atropelamento de guardas

Dois militares da GNR foram atropelados, na madrugada desta terça-feira, na Trofa. O acidente ocorreu quando os guardas, que tiveram alta hospitalar ao final desta manhã, estavam a registar um abalroamento de um carro patrulha, conduzido por outros dois colegas, durante a fuga de um ladrão de automóveis.

Tudo começou pela 1.45 horas, altura em que uma patrulha da GNR do posto da Trofa tentou abordar uma viatura parada numa das artérias daquela localidade. Logo que se apercebeu da chegada dos guardas, o condutor colocou-se em fuga e, em contramão, abalroou o carro policial.

Mesmo com a viatura danificada, os militares foram no seu encalço e perseguiram-no ao longo de cerca 30 quilómetros, até à cidade de Ermesinde, onde o suspeito abandonou o automóvel para continuar a fuga a pé.

Nessa ocasião, os guardas perderam-lhe o rasto, mas voltariam a localizá-lo, 30 minutos depois, na mesma zona. Ainda em Ermesinde, os guardas confirmaram que o fugitivo tinha furtado o carro que utilizara na fuga.

Dois acidentes no mesmo local

Já detido, o ladrão de carros regressou à Trofa para participar na elaboração do auto que descreveria o abalroamento da viatura policial, consumada duas horas antes. Guardas e suspeitos encontravam-se já no local do embate e a ocorrência estava a ser registada por uma patrulha requisitada ao posto de Alfena quando um automobilista que circulava no local despistou-se. Descontrolado, o carro embateu violentamente no automóvel da GNR e foi colher os dois guardas de Alfena que se encontravam nas imediações.

Segundo fonte da GNR, os carros envolvidos no acidente ficaram com danos avultados e os militares sofreram ferimentos que os obrigou a serem transportados ao Hospital de Famalicão. Foram observados ao longo de várias horas e só tiveram alta médica no final da manhã desta terça-feira.