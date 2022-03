Ladrão de 16 anos apanhado por populares em Guimarães

Um jovem de 16 anos foi apanhado por populares, depois de ter assaltado uma mulher que seguia de automóvel com o vidro aberto.

O ladrão deitou a mão à carteira da condutora, que se encontrava no lugar do passageiro, num momento em que o carro estava parado e com o vidro da janela aberto, numa zona de trânsito intenso. A mulher gritou por socorro e telefonou para a polícia.

O jovem acabou por ser apanhado e retido por populares até à chegada das autoridades.

O detido foi notificado para se apresentar no tribunal de Guimarães.