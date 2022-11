Ladrão morto à facada após tentativa de assalto a casa

JN Hoje às 12:28 Facebook

Um homem morreu esfaqueado na noite de domingo, em Santo Amaro, na Madeira. Ao que tudo indica a vítima e outro homem estariam a assaltar a casa quando foram surpreendidos pelo filho do proprietário e se envolveram fisicamente. O suspeito da agressão mortal foi detido, confirmou o JN.

Os dois assaltantes já teriam invadido a propriedade durante a tarde de ontem, domingo. Os donos da casa aperceberam-se e chamaram as autoridades. A PSP foi ao local, mas os ladrões entretanto já tinham fugido.

Segundo o "Diário de Notícias da Madeira", a dupla esperou que os polícias se fossem embora e voltou a entrar no quintal da casa. O filho do proprietário viu-os e confrontou-os. Envolveram-se fisicamente e um dos ladrões acabou esfaqueado no torso. O outro terá fugido. Quando a PSP regressou ao local, o homem já estaria cadáver.

O caso transitou para a Polícia Judiciária. O suspeito não ofereceu qualquer resistência e foi detido. Deverá ser apresentado durante esta segunda-feira a tribunal.