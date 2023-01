Ladrões em fuga após assalto a loja em Paços de Ferreira apanhados pela GNR

Um grupo de quatro homens assaltou, nesta madrugada, uma loja de telemóveis em Paços de Ferreira. Após perseguição automóvel e despiste, três foram detidos pela GNR de imediato e, mais tarde, o quarto elemento do grupo foi também apanhado pelas autoridades.

Elementos da GNR de Paços de Ferreira aperceberam-se, de madrugada, do assalto que estava a decorrer numa loja de telemóveis e ainda conseguiram surpreender os ladrões, que se colocaram em fuga. Durante a perseguição, o veículo furtado em que os suspeitos seguiam despistou-se, possibilitando a detenção de três homens, todos eles de nacionalidade estrangeira.

O quarto elemento do grupo fugiu em direção a uma zona de mato, tendo levado à mobilização nas buscas de elementos da GNR de Penafiel, Termas de São Vicente, Lordelo e Paredes. Cerca das 11 horas, com a ajuda de brigadas cinotécnicas, o homem em fuga foi também detido, ainda no concelho de Paços de Ferreira.