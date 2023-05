Lancha rápida abandonada tinha quase cinco toneladas de haxixe

JN Hoje às 18:17 Facebook

A lancha rápida abandonada num banco de areia no rio Guadiana, em frente a Vila Real de Santo António, no Algarve, estava carregada com 136 fardos de haxixe, num total de quase cinco toneladas. A informação foi avançada pela GNR, que localizou a embarcação quando esta ainda navegava, mas não conseguiu deter nenhum dos traficantes.

Eram 5 horas desta quinta-feira quando a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, conseguiu detetar, com o Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo, uma lancha rápida.

O barco com 12 metros de comprimento e quatro motores de alta potência, apresentava todas as características de uma narcolancha usada para transportar haxixe entre Marrocos e a costa algarvia e, por isso, foi seguida para que, logo que possível, fosse intercetada.

A monitorização foi efetuada com meios marítimos do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António da GNR, mas já não foi possível localizar a lancha rápida na água. Esta foi detetada, no decorrer das diligências policiais, imobilizada junto ao rio Guadiana.

Segundo a GNR, os suspeitos fugiram do local, "não sendo possível localizá-los até ao momento". Os traficantes não conseguiram levar a droga e abandonaram, no interior do barco, 136 fardos, com cerca de cinco toneladas de haxixe.