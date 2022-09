Lançou álcool contra janela e pegou-lhe fogo

R.P. Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 29 anos, que tentou incendiar por vingança uma moradia, em Ponta Delgada, Açores.

O indivíduo dirigiu-se à moradia, na noite do passado sábado, e atirou álcool etílico contra uma janela, pegando-lhe fogo com um isqueiro.

Segundo refere a PJ, em comunicado divulgado esta terça-feira, "a conduta descrita foi motivada por sentimento de vingança e só não ocorreu a propagação do incêndio para o interior do imóvel, devido à imediata intervenção de uma residente, a qual conseguiu extinguir as chamas".

O detido, com antecedentes criminais, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar e de se aproximar da ofendida e obrigado a apresentar no posto de polícia na área de residência.