Legalizava carros furtados com documentos de acidentados para enganar seguros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona Norte, um comerciante de automóveis que importava veículos acidentados das gamas média e alta em diversos países da União Europeia, e usava os documentos em carros furtados. Fazia depois seguros com cobertura de furto e roubo e fazia desaparecer os veículos para reclamar a indemnização às seguradoras.

No âmbito de uma operação de combate ao tráfico e viciação de veículos, a PJ efetuou seis buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, tendo detido o comerciante, indiciado por falsificação de documentos, burla qualificada na forma tentada e simulação de crime.

"A atividade criminosa", revelou esta quinta-feira a PJ, "consistia na importação de veículos de países da UE na condição de salvados/acidentados, aproveitando os documentos e demais elementos identificativos para aposição em veículos de proveniência ilícita, que eram submetidos a legalização e inseridos no mercado nacional. Após celebração de contrato de seguro com cobertura de furto ou roubo, eram descaminhados, para assim poderem reclamar as indemnizações às companhias seguradoras".

O detido, com antecedentes criminais, vai ser ouvido em Tribunal para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.