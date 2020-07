Leite e queijo estragados apreendidos em Portugal

R. S. Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma megaoperação da Europol e da Interpol, em colaboração com as autoridades de 83 países, incluindo as portuguesas, resultou, na apreensão de milhares de toneladas de produtos alimentares impróprios para consumo.

A megaoperação em causa (OPSON 2020), coordenada pela Europol e pela Interpol, visou o combate ao tráfico de alimentos e bebidas falsificados e com nível de qualidade inferior ao necessário, e decorreu de dezembro de 2019 a junho de 2020, envolvendo as autoridades de 83 países, incluindo Portugal. Levou a mais de 26 mil buscas, ao desmantelamento de 19 grupos criminosos organizados e à detenção de 406 suspeitos envolvidos em fraude alimentar. Como resultado, foram apreendidas cerca de 12 mil toneladas de produtos ilegais e potencialmente prejudiciais no valor de cerca de 28 milhões de euros. Comida para animais foi o produto mais apreendido (cinco mil toneladas), seguindo-se bebidas alcoólicas (duas mil), cereais, café, chá, condimentos e grãos/sementes (as autoridades norte-americanas apreenderam 147 quilogramas de sementes de damasco vendidas como cura para o cancro).

Produtos lácteos, óleos alimentares e álcool

Numa das ações, foram apreendidas, no total, 320 toneladas de produtos lácteos contrabandeados ou abaixo dos padrões. As autoridades de Portugal, França, Grécia, Bulgária e Suíça detetaram leite e queijo estragados, que representavam uma ameaça à saúde dos consumidores, informa um comunicado da Europol divulgado esta quarta-feira. Adicionalmente, foram apreendidas 210 toneladas de queijo, que não cumpriam as condições necessárias para apresentarem no rótulo uma denominação geográfica protegida. E, na Bulgária, foram detetadas ainda sete amostras de queijo que continham amido e a bactéria E.coli.

Numa outra ação liderada pelas autoridades gregas, foram efetuadas apreensões de 149 toneladas de óleos alimentares, 88 das quais azeite, reportadas por Portugal, Espanha e outros sete países. O nosso país integra ainda a lista de 13 nações onde as autoridades apreenderam, no total, 1,2 milhões de litros de bebidas alcoólicas, a maioria vinho.

17 toneladas de carne de cavalo apreendidas

Numa quarta ação, esta concentrada na verificação de documentos de mais de 157 mil cavalos de oito países e cerca de 117 toneladas de carne de cavalo, foram apreendidos cavalos e 17 toneladas de carne em vários matadouros na Bélgica, Irlanda, Itália, Espanha e Holanda. As inspeções mostraram que cerca de 20% dos passaportes estrangeiros usados para os animais apresentavam sinais de falsificação.

Foi apoiada pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), pela Comissão Europeia, pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), pelas autoridades reguladoras nacionais de alimentos e por parceiros do setor privado.

A operação OPSON foi criada para combater o crime organizado envolvido nesta área e conta com a cooperação do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), da Comissão Europeia, do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), das autoridades reguladoras nacionais de alimentos e de parceiros do setor privado. As atividades operacionais deste ano detetaram uma nova tendência preocupante: a infiltração de produtos de baixa qualidade na cadeia de suprimentos, um desenvolvimento possivelmente vinculado à pandemia de covid-19, diz a Europol.