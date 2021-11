Levam máquina de tabaco de café na Feira

Hoje às 11:18, atualizado às 11:32 Facebook

A máquina de tabaco do café Khali, em Santa Maria da Feira, foi furtada na última madrugada.

O furto ocorreu cerca da uma hora, com os assaltantes a tentarem rebentar com o vidro lateral do café, onde se encontra a máquina. Como não conseguiram, acabaram por partir a porta em vidro deste café situado na Rua Dr. Cândido de Pinho. Já no interior, retiraram a máquina que estava cravada na parede e colocaram-se em fuga.

A máquina tinha sido abastecida na segunda-feira. PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.

Um café junto à igreja de Anta, em Espinho, ficou também sem a máquina de tabaco e algumas bebidas.