Levou câmara por baixo da roupa para exame de código e era ajudado no exterior

R. S. Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 45 anos foi detido pelo crime de falsidade informática. É suspeito de ter levado uma câmara oculta para o exame de código.

"Os polícias ocorreram a uma situação no Centro de Exames da Associação Portuguesa de Escolas de Condução, onde havia suspeita de um indivíduo usar uma câmara oculta na indumentária para realizar o exame de código para obtenção de carta de condução", informa a PSP, em comunicado enviado este sábado às redações, sobre um caso ocorrido na quarta-feira, em Lisboa.

No local, os agentes verificaram que o homem tinha um dispositivo oculto na zona do peito, por baixo da t-shirt, com um buraco no tecido, "que correspondia à zona da câmara".

PUB

De acordo com a PSP, o homem que estava a fazer a prova era auxiliado, a partir do exterior, por outra pessoa (ainda por identificar), que lhe fornecia as respostas.

O detido foi notificado para comparecer a tribunal, a fim de ser submetido a julgamento sumário.

Durante este ano, a PSP deteve seis pessoas só na área Metropolitana de Lisboa por comportamentos ilícitos desta natureza.