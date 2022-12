Líder do PCC na Europa vivia em Portugal e foi vigiado pela PJ

Brasileiro Leonardo Serro dos Santos tem nacionalidade portuguesa e controlava tráfico de cocaína a partir de Cascais. Foi detido esta semana, em Abu Dhabi.

O líder da célula europeia do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior e mais perigosa organização criminosa brasileira, viveu nos últimos anos em Portugal. A partir da Parede, em Cascais, Leonardo Serro dos Santos controlou a chegada ao país de milhares de quilos de cocaína. O narcotraficante brasileiro, que também tem nacionalidade portuguesa, esteve sempre vigiado pela Polícia Judiciária (PJ) até fugir para o Dubai e, nesta semana, ter sido detido nos Emirados Árabes Unidos.

A dupla nacionalidade funcionou como um livre-trânsito para Leonardo Serro dos Santos. Cercado pela Polícia Federal Brasileira, o membro do PCC refugiou-se em Portugal e, com todos os direitos de um cidadão nacional, apresentava-se como empresário de jogadores. Mas nunca lhe foi conhecido um negócio no mundo da bola. Em outubro de 2019, também criou uma empresa dedicada ao "comércio a retalho e por grosso, importação e exportação de produtos alimentares, bebidas, tabaco e máquinas-ferramentas". Com sede em Oeiras e um capital social de 50 mil euros, a empresa tinha ainda como setores de atividade a construção civil, a restauração e eventos.