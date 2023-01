Loja junto a escola em Viseu vendia material pirotécnico

JN/Agências Hoje às 13:55 Facebook

A PSP de Viseu apreendeu artigos de pirotecnia, num valor total de mais de 700 euros, num estabelecimento comercial junto a uma escola secundária da cidade.

"Na sequência de uma ocorrência junto de uma escola desta cidade, [a PSP] fiscalizou um estabelecimento comercial no concelho de Viseu, onde detetou infrações contraordenacionais e apreendeu artigos de pirotecnia", afirma a Polícia, esta quinta-feira, numa nota enviada à agência Lusa.

A operação foi desencadeada na sequência de "um pedido de ajuda aos agentes de segurança do programa Escola Segura, por parte da escola, tendo em conta que havia alunos a usar estalinhos e bombinhas de Carnaval", adiantou fonte da PSP.

No decorrer da operação, que contou com a intervenção do Núcleo de Armas e Explosivos da PSP de Viseu, os polícias apreenderam "material pirotécnico das categorias F1 e F2, as consideradas menos perigosas" na classificação pirotécnica.

Entre o material apreendido estavam "91 caixas com o total de 4226 petardos; 51 caixas com o total de 306 gira-solos; 68 caixas com o total de 1300 bombetas e 26 repuxos cónicos".

Foram igualmente apreendidas, de acordo com o mesmo comunicado, "16 caixas com o total de 680 estrelinhas de 16 cm [centímetros] e outras 16 caixas com o total de 250 estrelinhas de 28 cm".

"Os objetos apreendidos encontravam-se à venda ao público pelo valor total de 722,50 euros", contabilizou a PSP, referindo, que "foi instaurado um processo para decisão e aplicação da coima" ao estabelecimento comercial.

O processo está em fase de instrução, indicou a mesma fonte da PSP.

A Polícia apela "à população em geral, e à comunidade escolar em particular, para o respeito e cumprimento das normas de segurança e formalidade legais na compra e venda de artigos de pirotecnia".