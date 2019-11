Luís Filipe Vieira suspeito de beneficiar de fraude no BES

Hoje às 11:04 Facebook

O empresário Luís Filipe Vieira é suspeito de ter beneficiado de um esquema fraudulento do BES.

Uma das empresas do presidente do Benfica, a Inland, estava incluída na Eurofin, uma empresa que, segundo o Ministério Público, serviu para "retirar ativos stressados" do balanço do banco e fazer reestruturações de dívidas de "clientes privilegiados."

A suspeita consta dos autos do processo do Banco Espírito Santo. Segundo a revista "Sábado", a imobiliária Inland, propriedade do presidente do Benfica, beneficiou dos serviços da Eurofin, "uma espécie de mão oculta que o Grupo Espírito Santo detinha na Suíça".

Também a Obriverca, empresa fundada em 1986 por Luís Filipe Vieira e mais dois sócios, e que desde 2001 pertence a Eduardo Rodrigues, após a saída de Vieira, é outra das alegadas beneficiadas por esta sociedade suíça, escreve a "Sábado".

Em resposta àquela revista, Luís Filipe Vieira disse desconhecer as atividades da Eurofin, quando questionado sobre eventuais relações da Inland com aquela empresa do grupo BES.

A "Sábado" diz, no entanto, que o Novo Banco, que sucedeu ao BES, enviou para o processo, que investiga os problemas que levaram à extinção do banco, um DVD com um conjunto de informações relativa aos grupos Obriverca, Inland, Greenwood e também sobre o Sporting, Ongoing e Prebuild.

Questionado, o presidente do Benfica disse que nunca foi ouvido, como testemunha ou arguido, no processo-crime sobre o caso do BES, aberto há cinco anos e ainda em investigação.

Em finais de 2017, Luís Filipe Vieira e o Novo Banco concluíram um acordo para a reestruturação de parte da dívida das empresas que detém, que rondaria os 400 milhões de euros. Segundo notícias publicadas então, recorda a "Sábado", parte dessa dívida foi incluída num fundo de restruturação gerido pela Capital Criativo, empresa de Nuno Gaioso, vice-presidente do Benfica, que tem entre os acionistas Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica.