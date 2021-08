Luís Militão, mentor da chacina de Fortaleza, pode sair em liberdade em 2024

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 22:19 Facebook

Seis empresários de férias no Brasil foram mortos há 20 anos a mando de amigo. Crime macabro só rendeu quatro mil euros ao grupo.

Há 20 anos, seis empresários portugueses desembarcavam no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Brasil, para umas férias. O amigo Luís Militão havia-lhes prometido diversão e companhia feminina, mas era uma cilada. Os seis acabariam mortos nessa mesma noite. Foram espancados, torturados e enterrados, alguns ainda vivos, nas traseiras de um bar na praia do Futuro.

Vinte anos depois, Militão, o mentor da chacina, cumpre pena numa prisão do estado do Ceará. Foi condenado a 150 anos de prisão. Porém, em 2002 a pena máxima de prisão no Brasil era de 30 anos. Nestas duas décadas, o português, hoje com 51 anos, tirou dois cursos e trabalhou regularmente no presídio. Segundo o "Diário do Nordeste", esta aplicação já lhe permitiu abater dois anos e quatro meses à pena.