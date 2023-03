Mãe abandona recém-nascido mas vai para as urgências após parto em casa

Alexandre Panda Hoje às 15:18 Facebook

Uma jovem, de 18 anos, deu entrada nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira, na noite desta quarta-feira, após ter dado à luz o filho que abandonou em casa, em Alverca, num saco plástico. A morte do recém-nascido está a ser investigada pela Polícia Judiciária de Lisboa. A mãe, que permanece internada, pode ser indiciada por homicídio.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a jovem vive com um filho, de dois anos, e com a mãe numa habitação de Alverca do Ribatejo. Desempregada, a mulher escondeu a gravidez de toda a gente e acabou por dar à luz da casa de banho, na tarde de quarta-feira. Alegou que a criança nasceu morta e colocou o feto num saco plástico, ao que tudo indica para se desfazer dele.

A mãe da suspeita encontrou a filha ensanguentada e encaminhou-a para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde a equipa médica suspeitou das lesões que a paciente apresentava. Perceberam que tinha acabado de dar à luz e informaram a PSP para que fosse encontrado o recém-nascido.

Os agentes foram à casa da mulher e encontraram o bebé no saco plástico. Ainda chegaram a alertar o INEM, mas o óbito foi declarado no local.

Foi chamada uma equipa de investigação de crimes de homicídio da PJ de Lisboa que recolheu vestígios e encaminhou o corpo do recém-nascido para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado. Só assim poderá ser determinado se a criança nasceu morta, tal como a mãe alega.

A mulher continua internada no hospital e deverá ser detida quando tiver alta.