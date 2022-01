Mãe pede ajuda para encontrar filha desaparecida no Porto

JN Hoje às 12:02, atualizado às 13:44 Facebook

Uma rapariga de 16 anos está desaparecida desde segunda-feira de manhã no Porto. A menina foi vista pela última vez na zona do Campo Alegre e tem o telemóvel desligado deste ontem à noite.

Segundo informações prestadas pela mãe da menina, Amélie tem 1,67 metros de altura e 43 quilos, olhos castanhos e cabelo ondulado e comprido. À ida para escola que frequenta - o Colégio Alemão do Porto, na rua Guerra Junqueiro - vestia um casaco comprido preto de capuz, umas calças de ganga claras e umas botas tipo Doctor Martens, mas sem cordões.

Foi vista pela última vez na paragem do Planetário, no Campo Alegre, num autocarro com destino ao Mercado da Foz. A mochila da menina terá sido encontrada junto à Praia da Luz, na Foz do Douro, onde decorre uma ação de buscas esta terça-feira ao início da tarde.

Buscas na Praia da Luz Foto: Amin Chaar/Global Imagens

Ainda segundo a mãe, Amélie está a ter acompanhamento psiquiátrico por causa de uma depressão e levou todos os medicamentos, incluindo os que usava para casos de emergência.

As autoridades já foram avisadas e, segundo apurou o JN, estão a realizar várias diligências no terreno para tentar localizar a menina.

A família pede que, caso a avistem, sejam avisadas as autoridades de imediato.