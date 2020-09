Mãe que abandonou bebé no Cacém entregou-se

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:52 Facebook

Mulher confessou abandono num hospital. Justificou ato com despejo da casa onde vivia com a criança.

A mãe que abandonou um bebé, com cerca de um mês, junto a uma instituição religiosa do Cacém, Sintra, na terça-feira à noite, entregou-se às autoridades. Segundo o JN apurou, a mulher deslocou-se a um hospital durante a tarde desta sexta-feira e confessou o que tinha feito no início da semana. Na mesma ocasião, mostrou-se muito arrependida e justificou o abandono do recém-nascido com o facto de ter sido despejada da casa onde vivia e não ter um local abrigado para passar a noite com o filho.

A mulher está ao cuidado da Polícia e será levada, em breve, a tribunal, para ser sujeita a primeiro interrogatório judicial.