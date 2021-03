Mafioso italiano caçado em hospital de Lisboa com covid-19

JN Hoje às 00:13, atualizado às 00:14 Facebook

Um dirigente da máfia calabresa, a Ndranghetta, foi capturado, esta segunda-feira, no Hospital de S. José, em Lisboa, onde estava internado com covid-19.

A detenção terá sido acompanhada pela Polícia italiana, sendo que nem esta nem as autoridades portuguesas divulgaram informações sobre a operação.

Francesco Pelle, de 44 anos, andava fugido de Itália desde 2017, ano em que foi aqui condenado a pena de prisão perpétua, pelo seu envolvimento no violento episódio, na cidade alemã de Duisburgo, em 2007, de que resultaram seis mortos.

A matança foi o culminar de uma entre as famílias Vottari e Pelle, de San Luca, na Calábria, que tinha a ver, além do mais, com disputas de território para investimentos na área da restauração.

Francesco Pelle chegou a estar preso preventivamente, em Itália. Mas o prazo da prisão preventiva esgotou-se e, quando o Supremo Tribunal de Itália confirmou a sua condenação, o suspeito já tinha fugido para Portugal.