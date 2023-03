MAI promete reforço policial a moradores de três bairros do Porto

A secretária de Estado da Administração Interna prometeu, esta sexta-feira de manhã, um reforço policial e a constituição de equipas mistas de segurança para bairros do Porto onde o consumo de droga tem aumentado. Isabel Oneto esteve reunida, em Lisboa, com as associações de moradores dos bairros Marechal Gomes da Costa, das Condominhas e dos Músicos, que são vizinhos do Bairro da Pasteleira, epicentro do tráfico de droga no Porto, e se mostraram preocupados com o alegado aumento da insegurança.

"O Ministério da Administração Interna [MAI] disponibilizou-se a trabalhar no sentido de constituir equipas mistas, a nível dos vários ministérios envolvidos, a reativar os contratos locais de segurança (reuniões entre entidades locais e moradores para discutirem soluções), que foram desativados durante a pandemia, e a um reforço da presença policial", contou ao JN Guilherme Magalhães, da associação de moradores das Condominhas, ao início da tarde de ontem, já no final da audiência.

A reunião foi pedida pelas associações de moradores à secretária de Estado da Administração Interna, que terá admitido dificuldades em se coordenar com os ministérios da Saúde, da Segurança Social e da Justiça. Mas, segundo a mesma fonte, "deixou o compromisso de apelar aos outros ministérios envolvidos para se resolver o problema".

PUB

"Há muitas coisas que esbarram com outras entidades que também têm um papel importante nisto, particularmente o Ministério da Saúde. O consumo está ali na fronteira entre o crime e os problemas de saúde e há um momento em que (o Ministério da Administração Interna) deixa de conseguir atuar. Não há uma harmonia nas políticas de mitigação deste problema, é importante que essa coordenação seja efetiva, e sentimos que o Ministério está disposto a fazer uma sensibilização mais alargada aos outros ministérios", explicou Guilherme Magalhães, referindo-se aos problemas partilhados pela secretária de Estado.

As associações fizeram "um balanço positivo" da reunião e vão pedir audiências a outros ministérios. "Se não houver um quadro legal adequado e uma atuação multipartida de várias frentes, não chegamos a lado nenhum", justificou Guilherme Magalhães, avisando que "o problema está a agravar-se e a começar a acontecer noutras cidades, como Braga e Lisboa".

Mais furtos e mais desconfiança

Os moradores alegam que os furtos têm aumentado nos bairros Marechal Gomes da Costa, das Condominhas e dos Músicos.

"Vemos uma crescente insegurança e as pessoas a ficarem revoltadas. À insegurança, acresce instabilidade social e desconfiança relativamente às governações, sejam locais ou nacionais", assinalou o porta-voz Guilherme Magalhães.