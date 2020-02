Maioria das multas aplicadas a banqueiros fica por pagar

Pedro Araújo Hoje às 07:34 Facebook

Dez gestores igualam coimas da CMVM a bancos em 15 anos, intimados a pagar um valor total de 16,8 milhões de euros.

Apenas dez antigos gestores bancários acumularam multas de 16,8 milhões de euros. Aquele montante iguala todas as coimas decididas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a todos os bancos infratores no espaço de 15 anos (2004 a 2019). No caso dos "banqueiros", a maior parte das sanções da CMVM e do Banco de Portugal (BdP) fica por pagar. Por vezes, os tribunais dão mesmo como provada a sua inocência.

A culpa corre o risco de morrer solteira, até porque os arguidos têm sempre a possibilidade de recorrer para os tribunais, arrastando processos que muitas vezes prescrevem. No entanto, o frenesim sancionatório é um indicador de uma rede mais fina no combate às infrações daqueles que têm sobre os seus ombros a responsabilidade de gerir o dinheiro de terceiros.