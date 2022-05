Mais 16 feirantes detidos no Grande Porto por falsificação

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:10 Facebook

Operação da PSP na Feira de Santo Tirso ocorreu três dias após detenção de 17 comerciantes em Vila do Conde.

A PSP deteve 16 comerciantes, na Feira de Santo Tirso, nesta segunda-feira de manhã, por suspeita de contrafação de vestuário, calçado e malas. A operação envolveu cerca de 70 agentes da PSP do Porto e permitiu ainda apreender 2915 artigos com símbolos de marcas prestigiadas e que representariam, para estas, milhares de euros de prejuízo.

À hora a que ontem a PSP irrompia na Feira de Santo Tirso, estavam no Tribunal de Vila do Conde, para serem interrogados por um juiz e sujeitos a medidas de coação, 17 feirantes que tinham sido detidos na última sexta-feira, no mesmo inquérito e pelo mesmo tipo de crime, na Feira de Vila do Conde. Alguns dos detidos deste grupo são familiares de outros que foram detidos nesta segunda-feira.