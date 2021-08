Mais de 200 mariscadores fiscalizados no Tejo. Três foram detidos

Rogério Matos Hoje às 17:02 Facebook

Mais de 200 mariscadores que apanhavam ameijoa no Tejo junto ao pontão da vila de Alcochete foram esta sexta-feira fiscalizados numa operação conjunta entre GNR, SEF, Polícia Marítima e Autoridades para as Condições do Trabalho. Dos mariscadores, 23 foram notificados para abandonar o país e três foram detidos por permanência ilegal no território. Um foi ainda notificado para regularizar a situação em Portugal.

A GNR apreendeu 1600 quilos de bivalves, cinco embarcações, duas balanças e uma ganchorra utilizada para a captura. A operação decorreu entre as 13 e as 18 horas desta quinta-feira no Pontão de Alcochete. Esta é uma zona onde a apanha de amêijoas era pouco relevante, mas que tem atraído mais mariscadores devido ao aperto policial que ocorre em outras zonas da região, como o Samouco ou Palhais.

A operação contou com 63 elementos das diferentes entidades envolvidas. As autoridades emitiram ainda dois autos de contraordenação por falta de licença para a captura de bivalves, seis autos de notícia relacionados com faltas de documentação, material nas embarcações (palamenta), meios de salvação, inscrições (matrícula), averbamento de motores, taxa de farolagem e balizagem, excesso de lotação e falta de habilitação legal para o governo de embarcações de recreio.