Mala esquecida em carro de aluguer tinha fatos que valiam 25 mil euros

A PSP identificou um homem, de 50 anos, por "apropriação ilegítima de coisa achada". O suspeito ficara com uma mala, com quatro fatos, avaliados em 25 mil euros, que havia sido esquecida num carro alugado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Os agentes receberam a denúncia da apropriação de uma mala de viagem, sem que o suspeito tivesse procedido à sua entrega voluntária. A vítima, por esquecimento, tê-la-á deixado dentro da viatura de aluguer, após uma viagem que iniciou no Aeroporto Humberto Delgado.

Pelas diligências imediatas garantidas pela PSP, conseguiu-se chegar à identificação do suspeito, e assim que contactado, por esta polícia fez a entrega da referida mala naquele aeroporto.

A PSP recuperou, assim, a mala porta fatos, com quatro fatos, avaliados em cerca de 25 mil euros foram entregues ao seu legítimo proprietário.