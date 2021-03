Marroquinos que desembarcaram no Algarve vão ser expulsos do país

Marisa Rodrigues Hoje às 17:40 Facebook

Os três homens de nacionalidade marroquina detidos em Vila Real de Santo António após terem chegado ao Algarve numa embarcação com cerca de dezena e meia de ocupantes vão ser expulsos do país.

Decisão foi anunciada esta terça-feira pelo tribunal de Vila Real de Santo António. Os três homens ficam à guarda do SEF, no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Faro, a aguardar o desenrolar do processo.

Os homens foram intercetados na segunda-feira pela PSP, horas depois de o barco ter sido apreendido pela Polícia Marítima (PM) na praia de Santo António. A lancha rápida, com cerca de sete metros de comprimento, foi encontrada cerca das 8.10 horas durante uma ação de patrulhamento.

Segundo o capitão do Porto de Vila Real de Santo António, Rui Vasconcelos de Andrade, "estava no areal, sem ocupantes, e tinha a bordo nove jerricans, alguns ainda com combustível e vários mantimentos". De imediato, foi difundido um alerta para a PSP, GNR, Polícia Judiciária e SEF e desencadeadas buscas nas imediações da praia e numa mata, "mas ninguém foi encontrado", acrescentou.

Mais tarde, a PSP abordou três homens, na via pública. O subintendente da PSP do comando de Faro, Hugo Marado, explicou que uma patrulha viu os três cidadãos "no centro da cidade com ar de alguma fadiga e desorientação, certamente fruto do desconhecimento do local onde se encontravam". Como já havia conhecimento prévio da apreensão da embarcação, os agentes procederam à abordagem. Apenas um tinha documentos de identificação, mas, "nos contactos que a PSP fez junto do SEF, apurou-se que todos entraram em Portugal de forma irregular, o que levou à detenção dos três".

Os homens acabaram por assumir que chegaram à região na embarcação encontrada na praia. "As informações recolhidas junto dos três detidos levam-nos a crer que se trata de um grupo maior de 15 ou 16 elementos", acrescentou o subintendente. Os detidos deverão ser presentes a tribunal durante a tarde.

Recorde-se que, entre dezembro de 2019 e setembro de 2020, entraram na costa algarvia 97 cidadãos marroquinos em seis desembarques distintos.