Mulher mata filho de 20 anos à facada na Moita

Alexandre Panda e Rogério Matos Hoje às 12:31, atualizado às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, de 51 anos, matou o filho, de 20, na madrugada desta quarta-feira, na localidade do Vale da Amoreira, na Moita. A suspeita foi detida em flagrante delito pela PSP por homicídio qualificado. A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada ao local para realizar a investigação.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mulher e o filho estavam no apartamento que partilham há vários anos no lote 31 da Praceta Maria Helena da Silva, quando se gerou uma violenta discussão, às 23 horas desta terça-feira.

A mulher agarrou uma faca e desferiu vários golpes no peito e no pescoço do filho. Os vizinhos da família ouviram gritos e chamaram a PSP, que foi ao local, para uma alegada situação de violência doméstica e agressões com arma branca.

PUB

Quando chegaram encontraram a vítima ensanguentada e no corredor do prédio. Não é claro que tenha fugido de casa ou se estava a ser levado a braços. A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro, onde acabou por falecer.

A suspeita foi detida no local em flagrante delito pela PSP. Tinha consigo a arma do crime, uma faca de cozinha que entregou aos agentes. A mulher será presente a Juiz de Instrução Criminal no Barreiro para aplicação de medidas de coação por homicídio qualificado.

A equipa da brigada de homicídios da PJ de Setúbal foi ao local para recolher vestígios e iniciar a investigação. Para já, o motivo do crime ainda não foi esclarecido até porque não existe historial de disputas ou episódios de violência entre mãe e filho.