Mata irmão por causa da pastagem das vacas em Vila Pouca de Aguiar

O homem que matou a tiro um irmão, este domingo em Vila Pouca de Aguiar, disparou porque a vítima tinha as vacas a pastar no terreno do atirador, que acabou detido pela Polícia Judiciária de Vila Real. O suspeito, um agricultor, de 47 anos, conhece amanhã, terça-feira, as medidas de coação.

Os dois irmãos já estavam com conflitos, há vários anos, desde que Carlos Geraldo, 56 anos, regressou a Vreia de Bornes, em Vila Pouca de Aguiar, após ter estado emigrado na Suíça.

Por serem vizinhos, os conflitos aconteciam com frequência mas nunca tinha atingido o nível de violência de domingo. De acordo com informações recolhidas pelo JN, o atirador, Licínio Geraldo, estaria alcoolizado e ficou em fúria quando viu que as vacas do seu irmão estavam a pastar num terreno onde ele não queria ver aqueles animais.