Mata jovem modelo em Setúbal e rapta amigo por cartão furtado 

Marcus Turker, de 28 anos e nacionalidade sueca, está acusado pelo Ministério Público do homicídio de Tiago Danu, o jovem modelo setubalense que o enfrentou quando este, na companhia de Deniel Altinkaya, também sueco com 40 anos, interrogava um amigo da vítima pelo uso de um cartão de crédito que lhes foi furtado.

Tiago, então com 17 anos, foi esfaqueado mortalmente no abdómen num parque de estacionamento em Setúbal após desferir um murro em Marcus, que o tentava agarrar. Foi depois abandonado pelos suspeitos que se puseram em fuga com um dos seus amigos numa carrinha. Marcus está acusado de homicídio e sequestro, enquanto Deniel responde por sequestro.

O crime ocorreu na noite de 27 de novembro quando a vítima convivia com três amigos dentro de um carro num parque de estacionamento junto de casa em Setúbal. Os suspeitos surgiram numa carrinha e retiraram os dois amigos de Tiago do carro. Um deles foi confrontado com um vídeo em que aparecia com outro indivíduo a realizar uma compra com um cartão furtado dos suecos num posto de combustível, negando conhecer quem o acompanhava.

Tiago saiu da viatura e Marcus tentou agarrá-lo. Tiago esmurrou-o e foi nesse momento esfaqueado no abdómen. Os dois suspeitos colocaram-se em fuga com o amigo de Tiago na carrinha, abandonando o modelo setubalense e o segundo rapaz com quem este convivia. A vítima foi assistida pelos socorristas do INEM e transportada para o hospital, mas viria a morrer.

Os suspeitos acabaram por regressar ao local do crime com o rapaz que tinham raptado, depois de o interrogarem novamente, e libertaram-no. Puseram-se depois em fuga. Deniel fugiu para a Suécia e viria a ser detido em dezembro, sendo extraditado para Portugal. Marcus era suspeito por tráfico de droga na Suécia e ficou em Portugal. Também foi detido.

O setubalense Tiago Danu estudava atualmente em Lisboa, num curso de energias renováveis e trabalhava na empresa de trabalho temporário da Autoeuropa. Tinha carreira de modelo, com várias aparições em desfiles de moda.

Na origem do crime está o furto do cartão bancário dos dois arguidos, que terá ocorrido um mês antes do crime, quando os dois chegaram a Portugal. No espaço de um mês, e de forma que não é especificada na acusação do Ministério Público, os dois homens conseguiram saber que o cartão clonado tinha sido usado em Setúbal. E tiveram acesso à videovigilância de um posto de combustível que revelava dois jovens na posse do cartão. Com essa informação, os suspeitos localizaram um desses rapazes no Monte Belo Norte, onde viriam a matar Tiago Danu.