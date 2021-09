Matou empregado que acolhia em casa à facada e confessa à PSP 

Rogério Matos Hoje às 14:35 Facebook

Um homem com cerca de 60 anos morreu esfaqueado pelo patrão, da mesma idade, na sua casa, no Barreiro, durante a tarde desta terça-feira. O agressor, que ainda levou a vítima para o hospital, acabou por confessar à PSP o crime e foi detido.

O crime ocorreu às 16.30 horas desta terça-feira na casa do suspeito na Rua Miguel Bombarda, no Lavradio, Barreiro. Os dois começaram a discutir num café e depois dirigiram-se para casa. O patrão dava albergue ao seu empregado num anexo da casa.

Dentro da residência do suspeito, os dois envolveram-se em conflitos físicos. Na luta, a vítima arremessou uma cadeira contra o agressor que, em resposta, muniu-se de uma faca de matar porcos, com uma lâmina de 25 centímetros, e atacou a vítima, desferindo um indeterminado número de golpes.

Depois do ataque, foi o agressor que transportou a vítima para o Hospital Nossa Senhora do Rosário no seu carro. Aqui, o homem chegou vivo e deu entrada nas urgências, mas apesar das tentativas de reanimação, acabou por falecer.

O suspeito foi detido pela PSP no hospital e será presente a tribunal para apresentação de medidas de coação. Em causa o crime de homicídio qualificado. A Polícia Judiciária de Setúbal recolheu durante a noite de terça-feira provas no local do crime e na viatura do suspeito, onde estava a arma do crime.

O JN apurou que as discussões entre agressor e vítima eram frequentes desde há cerca de duas semanas. O motivo era sempre os negócios que tinham, desde sucata, construção civil ou apanha da amêijoa.