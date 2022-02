Matou homem com facadas no peito no Funchal

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 45 anos foi detido pela Policia Judiciária por ter assassinado um outro homem com uma faca à entrada do Mercado dos Lavradores, no Funchal.

Segundo uma nota enviada às redações, o crime aconteceu na semana passada, na madrugada do dia 2 de fevereiro, quando, "num contexto de um conflito", o suspeito agrediu um homem de 57 anos no peito com uma arma branca.

O detido vai ser presente às autoridades competentes para aplicação das medidas de coação.

No passado dia 2 de fevereiro, fonte da PJ tinha dito à Lusa que a Judiciária estava a investigar o caso de um homem encontrado morto junto do Mercado dos Lavradores, escusando-se a dar mais pormenores.

O Mercado dos Lavradores, um dos pontos muito visitados pelos turistas no Funchal, é também uma zona frequentada por algumas pessoas em situação de sem-abrigo que pernoitam no exterior do edifício.