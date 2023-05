Médico detido por violar pacientes durante as consultas

JN Hoje às 08:41 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um médico pela presumível autoria de crimes de violação e coação sexual, desde o ano passado, em consultas num hospital do Norte.

Um médico suspeito de crimes de abuso sexual durante as consultas foi foi suspenso de funções e proibido de contactar com as vítimas. O homem, de 60 anos, foi detido pela Polícia Judiciária e apresentado a tribunal, que decretou as medidas de coação.

"O arguido, médico de profissão, no âmbito das suas funções de consulta em ambulatório em estabelecimento hospitalar público, com o pretexto de melhor efetuar o diagnóstico médico, terá sujeitado as vítimas à prática de atos sexuais abusivos", informa, em comunicado, a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ).

"As vítimas, embora constrangidas, submetiam-se às referidas práticas, dada a situação de dependência em que se encontravam, bem como pela ignorância face aos alegados atos médicos em curso", lê-se no comunicado.