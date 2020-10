Megaoperação antidroga da PSP no bairro das Enguardas, em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 10:06 Facebook

Uma megaoperação antidroga da PSP de Braga está a decorrer desde o início da manhã desta terça-feira no Bairro Social das Enguardas, na freguesia de São Victor, em Braga.

No local estão dezenas de agentes da PSP, do Comando Distrital de Braga, através da esquadra de Investigação Criminal de Braga, nesta operação de grande envergadura que visa globalmente um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicam ao tráfico de estupefacientes junto do Bairro das Enguardas, na cidade de Braga.

Esta operação conta com a colaboração da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo Operacional Cinotécnico e de vários elementos da estrutura de investigação criminal da PSP de Comandos vizinhos.