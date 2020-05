Membro da Juve Leo esfaqueado em rixa com adeptos rivais

JN Ontem às 22:54 Facebook

Um jovem ficou ferido durante um confronto entre membros das claques do Sporting e do Benfica. Foi levado para o Hospital de Cascais.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o jovem foi ferido com uma arma branca na sequência de uma rixa entre grupos rivais pouco antes das 18 horas desta terça-feira, no Estoril.

A fonte não precisou se os envolvidos pertencem a claques desportivas, por a investigação ainda estar "a decorrer" e por os agressores ainda não terem sido identificados. No entanto, vários sites desportivos alegam que se tratou da agressão a um membro da "Juve Leo", claque sportinguista, por elementos dos "No Name Boys", associada ao clube da Luz.