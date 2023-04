Membros de claque do Braga detidos após assalto em bar

Luís Moreira e Joaquim Gomes Ontem às 22:46 Facebook

Assaltaram, na sexta-feira de madrugada, o bar Tosga, na zona da Sé de Braga, e levaram 60 euros, depois de ameaçarem o funcionário. E já tinham feito o mesmo em novembro de 2022, no bar Porta 21, de onde levaram, à força, mais 70 euros. Os dois homens, que se gabaram de pertencer à claque (não oficial) do Sporting de Braga denominada Red Boys, já foram detidos pela PSP.

Um juiz de instrução criminal de Guimarães já aplicou, esta sexta-feira à tarde, medidas de coação aos arguidos: Fernando Daniel, de alcunha "Lula", de 34 anos, vai ficar em prisão domiciliária; e Vasco Lopes, ou "Vasquinho", de 30 anos, vai ser sujeito a apresentações diárias às autoridades. O Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva de ambos os arguidos, que são defendidos pelo advogado João Araújo Silva.

A dupla suspeita foi detida às 1.15 horas de sexta-feira, pouco depois de ter saído do bar Tosga. Ao que o JN soube, os dois tinham entrado no estabelecimento aos gritos e dando murros no balcão, para intimar o funcionário a chamar o patrão. Aí, "Lula" levantou a camisola para mostrar tatuagens no peito e exclamou: "Somos da claque do SC Braga, dos Red Boys. Eu sou o Lula!". De seguida, ordenou ao funcionário que abrisse a caixa registadora, ameaçando: "Olha que eu parto-te os dentes todos!".

O empregado acabou por abrir a caixa, tendo o outro dela retirado 60 euros. "Vasquinho" ainda pediu cinco euros ao funcionário, que, por medo, lhos deu. E "Lula" não saiu antes de avisar: "Hoje somos só dois, mas prá próxima seremos 20 ou 30, da claque!".

Ontem, o juiz apensou um outro processo envolvendo os dois homens, e que se prende com uma ida ao Porta 21 reclamar um capacete Helmet que ali ficara esquecido e que o proprietário já havia entregado ao dono. Com esse pretexto, beberam sem pagar e exigiram 200 euros ao dono. Este deu-lhes a verba que tinha em caixa, 70 euros, e a dupla saiu, não sem antes o ameaçar de que voltaria no dia seguinte, para cobrar os 200 euros.

Ao que o JN soube, o Vasco Lopes está já acusado pelo Ministério Público de Braga de dois outros crimes de roubo e burla, aguardando julgamento.