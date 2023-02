Militar da GNR esfaqueado ao separar grupo em Sesimbra 

Um militar da GNR que estava fora de serviço foi esfaqueado no peito durante a madrugada desta terça-feira, em Sesimbra, quando separava dois grupos que se agrediam na via pública. A vítima foi assistida no hospital, onde foi suturado e já recebeu alta. A GNR procura os suspeitos.

O caso ocorreu perto das 4.20 horas na vila de Sesimbra, quando decorriam os festejos de carnaval. Por razões não apuradas, iniciou-se uma luta entre vários jovens, o que levou um militar da GNR, de folga, a intervir para terminar a violência.

O militar acabou por ser vítima de um golpe de arma branca que o atingiu no peito durante as agressões entre os grupos. A vítima foi assistida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde recebeu tratamento ao ferimento, considerado leve. O militar já teve alta durante a manhã desta terça-feira depois de ser suturado na zona do golpe.

PUB

A GNR procura agora os suspeitos envolvidos na agressão com arma branca ao militar. Até ao início da tarde, não eram conhecidas detenções.