Militar da GNR suicida-se no quartel da Unidade de Intervenção na Pontinha

Um militar da GNR com 49 anos suicidou-se, com a arma pessoal, no quartel da Unidade de Intervenção, na Pontinha, onde prestava serviço.

O militar foi transportado em estado crítico para o Hospital Santa Maria, mas acabou por falecer, informa o Movimento Zero na sua página das redes sociais.

O JN recebeu a informação de que o militar terá deixado uma carta endereçada ao Comando Geral da GNR antes de consumar o suicídio, embora ainda não tenha conseguido confirmação junto do Comando Geral.

O caso ocorreu esta manhã de segunda-feira, perto das 11 horas.