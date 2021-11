Militares à paisana detêm assaltante na Serra da Arrábida

Rogério Matos Hoje às 14:50 Facebook

A GNR de Setúbal tem recebido várias denúncias por furtos em viaturas estacionadas na Serra da Arrábida e este domingo deteve em flagrante delito um homem de 27 anos, que partiu o vidro de uma viatura e preparava-se para fugir com mil euros. O suspeito, cadastrado, ficou em prisão preventiva depois de ser presente a tribunal.

Os militares à paisana vigiavam a zona de acesso às praias da Arrábida, por Azeitão, onde tem sido recorrente este tipo de crimes e depararam-se com o indivíduo a circundar alguns veículos estacionados no local. O suspeito partiu o vidro de um carro, retirou do interior mil euros e quando se deparou com os militares tentou fugir a pé, mas sem sucesso.

O homem de 27 anos foi detido em flagrante delito por furto qualificado e esta segunda-feira foi presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. Ficou em prisão preventiva, a medida mais gravosa aplicada pelo Juiz de Instrução Criminal. A ação contou com o reforço de militares do Posto Territorial de Palmela.