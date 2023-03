Militares da GNR lançaram-se ao Douro para salvar mulher

Hoje às 15:50 Facebook

Dois militares da GNR lançaram-se ao rio Douro e conseguiram salvar uma mulher que se debatia na água, "em nítidas dificuldades para se manter à superfície", no Peso da Régua.

O salvamento ocorreu na quinta-feira, junto ao Cais da Junqueira, na sequência de um alerta a dar conta de que se encontrava uma pessoa no rio Douro. Quando chegaram ao local os militares viram que uma mulher se encontrava na água e em nítidas dificuldades.

Entraram de imediato na água, conseguindo alcançar e levar a vítima para a margem. Ali efetuaram a sua estabilização, mantendo-a em segurança até à chegada dos meios de socorro.

A mulher foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, pois apresentava indícios de hipotermia, tendo sido posteriormente, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), encaminhada para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.