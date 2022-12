Militares da GNR raptados e agredidos por grupo armado na Costa da Caparica 

Dois militares da GNR foram raptados e agredidos por três homens encapuzados e armados na Costa da Caparica, Almada, durante a madrugada desta segunda-feira, enquanto estavam fora de serviço. Um deles, com 33 anos, sofreu ferimentos graves e está internado no Hospital Garcia de Orta. A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada para investigar o caso.

O crime ocorreu às 3 horas quando os dois militares, com 33 e 29 anos, estavam numa viatura particular parada num semáforo do IC20, na Costa da Caparica. Foram aqui alvo de uma emboscada por um carro com três suspeitos com capacetes e uma arma de fogo.

Os militares foram agredidos, ameaçados com a arma de fogo e levados na sua viatura para o bairro de lata das Terras da Costa, na Costa da Caparica. Um militar conseguiu fugir quando os suspeitos pararam a viatura num dos acessos ao bairro e conseguiu pedir socorro. Os três suspeitos fugiram nesse momento para parte incerta e abandonaram o segundo militar e a viatura roubada no local, perto do bairro.

A GNR e meios de socorro acorreram ao local e encontraram o militar ferido com gravidade dentro da viatura. Foi assistido e transportado para o Hospital Garcia de Orta. Sofreu ferimentos na cabeça e lesões numa mão, mas não corre perigo de vida. O segundo militar, que conseguiu fugir, não sofreu ferimentos.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi acionada e está a investigar o caso. Não são conhecidas detenções até ao início da tarde desta segunda-feira.