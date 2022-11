Ministério Público faz novas buscas em negócios do F. C. Porto

O Ministério Público realizou, na terça-feira, novas buscas no âmbito da Operação Prolongamento, em que se investiga suspeitas de desvios de comissões em negócios de jogadores do F. C. Porto.

Nestas buscas, noticiadas esta sexta-feira pela "Visão", foi recolhida documentação sobre contratos de compra e venda de imóveis, de empresas de construção e até de decoração. Algumas destas faturas, apurou o JN, estarão em nome da ex-mulher do presidente portista, Fernanda Miranda.

O Ministério Público (MP) quer perceber se as verbas que terão sido desviadas nos negócios do futebol foram investidos em imobiliário e outros bens. Fonte próxima de Pinto da Costa disse ao JN desconhecer em absoluto estas recentes diligências do MP e garantiu que o presidente portista não foi alvo de qualquer busca recentemente.

Na Operação Prolongamento, que levou, no ano passado, à realização de buscas à casa de Pinto da Costa e de vários agentes de futebol, entre eles o filho Alexandre, investiga-se suspeitas de fraude nos negócios de 17 jogadores.