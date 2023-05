Ministério Público trava parque eólico em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 07:52 Facebook

Alegadas incompatibilidades com PDM e sítios arqueológicos. Operador ameaça pedir indemnização.

Pode estar comprometido o investimento privado de 30 milhões de euros para instalar seis aerogeradores na serra portuguesa com maior concentração de pinturas rupestres, no concelho de Mirandela. No passado dia 14, o Ministério Público (MP) instaurou uma ação administrativa contra o Município de Mirandela para impugnar o licenciamento concedido a um operador para a edificação do parque eólico na serra de Santa Comba, com fundamento na "incompatibilidade com o PDM" e "pela existência de sítios arqueológicos de interesse público, em vias de classificação". A ação tem efeitos suspensivos, pelo que, até haver uma decisão judicial, a obra não pode avançar.

O assunto foi tornado público na última Assembleia Municipal. "Fomos notificados e vamos responder aos esclarecimentos solicitados pelo tribunal", afirmou a presidente da Câmara. Júlia Rodrigues disse estar de consciência tranquila alegando que o executivo "limitou-se a cumprir as regras" ao conceder licença de construção ao operador "que apresentou todos os pareceres exigidos", sublinhou.