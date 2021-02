Montada caça a homicida suspeito de ter esfaqueado idosa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher de 85 anos sofreu ferimentos graves e foi sujeita a intervenção cirúrgica de urgência. Suspeito da autoria do crime cumpriu pena de prisão por ter matado amigo com 23 golpes de tesoura. Fugitivo é ainda suspeito de ter enforcado cão.

Uma mulher de 85 anos foi, ao início da noite desta quinta-feira, esfaqueada, em Macieira, Lousada. Na sequência dos graves ferimentos sofridos, a idosa foi transportada ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde, segundo apurou o JN, foi sujeita a uma intervenção cirúrgica de urgência.

À mesma hora da operação, a GNR procurava perceber as circunstâncias em que aconteceu o crime e tentava, através de uma caça ao homem com vários militares envolvidos, localizar o suspeito da tentativa de homicídio. As informações já recolhidas pelas forças de segurança apontam para que o autor do crime seja um homem de 29 anos que, há menos de um ano, saiu da cadeia, após, em 2010, ter sido condenado a 14 anos de prisão por matar, também em Lousada, o amigo Ricardo Costa, conhecido por "Nheca". Esta vítima foi, em novembro de 2008, atingida por 23 golpes de tesoura, quando se encontrava no anexo onde vivia. O homicida tinha então 19 anos.

Desde que regressou a casa, em liberdade condicional, o cadastrado manteve comportamentos violentos. Fontes ligadas à família confirmaram ao JN que este agredia frequentemente a própria mãe e irmã e, num dos episódios, as duas mulheres tiveram de fugir de casa e refugiarem-se na residência de um familiar. O caso chegou a ser investigado pela GNR, mas o Ministério Público entendeu, na ocasião, que não estavam reunidas as condições para que fosse emitido um mandado de detenção.

O agora fugitivo está indiciado igualmente por, em dezembro do ano passado, ter enforcado um cão. O animal foi encontrado, no dia de Natal, preso por uma corda numa casa em construção, também na localidade de Macieira. O crime chocou a população.